Košarkaši Zlatibora savladali su večeras Crvenu zvezdu rezultatom 94:89 i izjednačili na 1:1 u četvrtfinalu Superlige Srbije.

Zvezda je dobila prvi meč 112:73 i odluka o tome ko će na Fajnal-for biće doneta u "majstorici" u Beogradu, najverovatnije u ponedeljak.

Meč je obeležio incident u finišu treće četvrtine kada je Nikola Kalinić fizički nasrnuo na Mateja Čabeja, bilo je i udaraca, došlo je do opšte tuče, a kao epilog isključeno je ukupno šest igrača. Sem Kalinića i Čabeja teren su napustili Dejan Davidovac i Ebuka Izundu iz Zvezde, odnosno Stefan Savić i Terens Hajnter-Vajtfild iz ekipe domaćina.

Prethodno, Zlatibor je sjajnom drugom četvrtinom (33:15) stekao veliku prednost, najviše "plus 18" (53:35). Zvezda je nekoliko puta u nastavku uspela da priđe blizu, ali je domaćin uspeo da "odbije" nalete gostiju.

Blistao je Nemanja Protić sa 26 poena, dok je Ivan Smiljanić ubacio 15. Kod Zvezde Izundu je imao 17, Ognjen Dobrić 16, Semi Odželaj 14, a Džordan Nvora 13 poena.