Sport je iracionalan. Budi emocije koje u običnom životu često čuče duboko unutar nas. Ipak, jedna lopta je ključ koji otvara tu bravu.

Kad se na igru pod obručima doda Grčka, dobije se kombinacija u kojoj su uzavrele strasti na maksimumu - pogotovo posle utakmice kao što je bila sinoć u Valensiji, gde je Panatinaikos, posle velike drame, košem Najdžela Hejsa-Dejvisa uz zvuk sirene, došao do druge pobede u plej-of seriji. Treće poluvreme je dodatno protreslo košarkašku javnost, a odjeci iz Grčke su prilično očekivani.

Usledio je prilično subjektivan talas reakcija, a SDNA je za glavnu priču dana doneo tekst u kojem je uporedio seriju Valensije i Panatinaikosa sa čuvenom plej-of bitkom između Partizana i Real Madrida. U oba slučaja tenzija je dostigla vrhunac posle druge utakmice, a dva scenarija zaista liče, pošto su i Partizan 2023. i PAO sada došli do dva brejka odmah na početku.

“Tražili su način da seriju pretvore u haos. Kao što se desilo u duelima Partizana i Reala, kada je izgubljena serija završila katastrofom za Srbe jer su „naseli“, pa su usledile kazne koje su dovele do prolaska Reala — i kasnijeg osvajanja titule”, navodi SDNA, koji dodaje kako je “Valensija imala spreman plan u slučaju da izgubi, ali nisu stigli da ga ranije sprovedu jer ih je šut Hejsa-Dejvisa presekao”.

Ističu u prvi plan tenzije na terenu koje su usledile odmah po završetku utakmice, ali i činjenicu da je ispred svlačionice Panatinaikosa bilo desetak policajaca, koji su navodno želeli da uhapse Dimitrisa Janakopulosa, koji nije ostao dužan Valensiji i Pedru Martinezu.

Zaključak SDNA je da će Valensija u Atini verovatno pokušati isto, da će tražiti kazne za čelne ljude Panatinaikosa, kao i da će negovati narativ o tenzijama.

Sasvim je jasno da nas čeka novo ludilo. Ako ništa, serija je sve samo nije dosadna, kao što se za sada može reći za ostale tri.