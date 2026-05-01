Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov bio je pod utiskom jer su meču protiv Monaka prisustvovali Novak Đoković i Janis Adetokumbo.

Đoković i Adetokumbo su zajedno sedeli pored parketa i bodrili crveno-bele.

"Pre svega, čast je kada legende sporta dođu ovde i budu deo meča", kaže Vezenkov i dodaje:

"Znamo da je Novak navijač Crvene zvezde i da postoji veza između navijača, oni su kao braća. Janis je Grk, sve razume, oseća. Bio je u Aris areni pre dve večeri, sada je ovde. Važno je za evropsku košarku. Atmosfera je neverovatna. To je nešto zaista, zaista veliko".

Olimpijakos je slavio sa 94:64 i tako poveo sa 2-0 u četvrtfinalnoj seriji.

Treći meč na programu je u utorak od 19.45 u Monte Karlu.