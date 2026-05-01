Nikada nije bila tajna da navijači Novaka Đokovića iz Srbije nikada nisu voleli Pepea Imaza. Njegova uloga u karijeri našeg asa nikada nije bila do kraja definisana, ali bilo je jasno da ima ogroman uticaj.

Smatralo se da "guru" nije potreban Novaku, a pričao se da je Španac kriv za neke sukobe unutar Noletovog tima.

Imaz je pričao za „El Mundo deportivo“ o najboljem teniseru svih vremena.

Imaz je bio u Barseloni u pratnji Marka Đokovića, Novakovog srednjeg brata, sa kojim zajedno vodi projekat „Ljubav i mir“. Njihov cilj je bio da promovišu ovu organizaciju.

-Marko za mene nije samo saradnik u poslu, nego i saputnik, neko sa kim delim život. Pomaže mi njegova jednostavnost, njegov posao, sve što je uradio. Imao sam sreće da gledam kako radi i da ga pratim u nekim projektima. Preko njega sam i upoznao Novaka.

Na pitanje španskog novinara – da li je najbolji teniser svih vremena anđeo ili demon, ovako je odgovorio.

-Novak je anđeo, mada ima i onaj bes, onu drugu stranu karaktera koju nam je ponekad teško da razumemo. Ali on dolazi iz zemlje gde se nije živelo kako smo mi odrastali.

Nastavio je u istom ritmu.

-Da li ima te ispade besa? Ima. Da li bi bilo bolje da ih nema? Bilo bi, ali on ih ima. To je nešto što mu daje mogućnost da nastavi da igra. Ono što bih ja istakao, to je njegov unutrašnji i moralni rast. On je fantastično ljudsko biće, uvek spreman da pomogne.

Novak za tri nedelje puni 39 godina.

-Mene ne iznenađuje što još igra. Sve dok se dobro oseća, on će igrati jer to voli. Pronašao je harmoniju u sportu koji trenira od malih nogu. Mnogo puta je to rekao. Sve dok ima fizičke mogućnosti, kao što ima sada, on će igrati. Naravno to nisu iste mogućnosti kao pre deset godina, ali on je skoro 40-godišnjak, a pogledajte njegov kapacitet.