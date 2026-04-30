Dokumentarac o Rafi Nadalu koji "Netfliks" sprema neće biti bajka. Pored svega prikazaće i velike muke koje je Španac imao, posebno sa povredom stopala.

Rafael Nadal je osvojio Rolan Garos 2022. godine dok mu je levo stopalo bilo potpuno utrnulo. Njegov lekar mu je ubrizgavao anestetik direktno u nerve pre svakog meča, pune dve nedelje. Nakon jednog od tih duela nije mogao da hoda, pa je otac morao da ga nosi do hotela prenosi "Sportal".

To mu je bila 14. titula na Otvorenom prvenstvu Francuske. Nijedan teniser ni teniserka nikada nisu osvojili isti turnir toliko puta. Njegov učinak u karijeri na Rolan Garosu bio je 112 pobeda i samo četiri poraza. Taj procenat uspešnosti od 96,6% najveći je koji je bilo koji igrač ostvario na bilo kom grend slemu u istoriji.

Pod rediteljskom palicom Zakarija Hajnzerlinga, nominovanog za Oskara, ova četvorodelna serija prati poslednju godinu karijere osvajača 22 grend slem titule. Poseban fokus je na 2024. godini, tokom koje se Nadal borio sa povredama, ostvario u ulozi oca i konačno prelomio da se povuče iz tenisa. Gledaoci će imati priliku da vide nikada objavljene snimke, kao i nove intervjue sa Nadalom, Rodžerom Federerom, Novakom Đokovićem i Džonom Mekinroom

Netfliksova serija izlazi 29. maja, usred ovogodišnjeg Rolan Garosa.