Svetsko prvenstvo u fudbalu počinje večeras utakmicom Meksiko - Južna Afrika (21.00) i održaće se u tri države - SAD, Kanada i Meksiko.
Mnogo je kalkulacija ko će da osvoji šampionat, prognoze su razne, mnogi su se i oglasili povodom toga, a sada je svoje viđenje dao i Novak Đoković.
Srpski teniser je mnoge iznenadio izborom.
Rekao je da će u finalu igrati Portugal i Meksiko.
Prognozirao je i tačan rezultat rekavši da će Kristijano Ronaldo i ekipa slaviti sa 2:0 ili 2:1.
Tako da, još jednom se potvrdila činjenica da mnogi baš Portugal u samoj završnici, a možda i kao budućeg svetskog šampiona.
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