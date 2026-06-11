Svetsko prvenstvo u fudbalu počinje večeras utakmicom Meksiko - Južna Afrika (21.00) i održaće se u tri države - SAD, Kanada i Meksiko.

Mnogo je kalkulacija ko će da osvoji šampionat, prognoze su razne, mnogi su se i oglasili povodom toga, a sada je svoje viđenje dao i Novak Đoković.

Srpski teniser je mnoge iznenadio izborom.

Rekao je da će u finalu igrati Portugal i Meksiko.

Prognozirao je i tačan rezultat rekavši da će Kristijano Ronaldo i ekipa slaviti sa 2:0 ili 2:1.

Tako da, još jednom se potvrdila činjenica da mnogi baš Portugal u samoj završnici, a možda i kao budućeg svetskog šampiona.