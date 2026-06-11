Veliki sportski dan za Srbiju! Najbolji badminton igrač, Lin Dan, dvostruki olimpijski šampion i petostruki svetski prvak, posetio je našu državu.

Siniša Mali se oglasio na svom Instagram nalogu, gde je oduševljen što je imao priliku da igra badminton sa velikim majstorom u ovom sportu, a poslao je i jaku poruku:

-Dok svet igra ping-pong, ja sam danas pokušao da pobedim u badmintonu. Ne volim da gubim, ali mi ne pada teško ako izgubim od najboljeg na svetu. Lin Dan, najveći badminton igrač svih vremena, dvostruki olimpijski šampion, petostruki svetski prvak i jedini osvajač prestižnog „Super Grand Slam-a” i moj današnji protivnik, nije, međutim, zbog badmintona u Beogradu. Njegova nova uloga biće i brend ambasador @expo_belgrade_2027 i hvala mu što će na azijskom kontinentu promovisati najveću manifestaciju koju Srbija organizuje u svojoj istoriji.

Ova njegova pobeda za Srbiju je danas podjednako važna kao i njegovih igračkih više od 660 pobeda i ukupno 66 titula u singlu. Lin Dan je 2023. primljen u BWF Kuću slavnih, poznat je po profesionalizmu, disciplini i mentalnoj snazi.

To su vrednosti koje delimo i koje želimo da promovišemo naredne godine i uzbuđeni smo zbog svega što nas očekuje. Srbija je zaslužila da ceo svet vidi koliko smo napredovali.

Kina je već danas jedno od ključnih dalekih tržišta za turizam Srbije, budući da je samo u 2024. godini našu zemlju posetilo je više od 156.000 kineskih turista, uz rast od oko 70 odsto i udeo od 6,5 odsto među svim stranim gostima. U susret Ekspu 2027 očekujemo da se ovaj trend dodatno ubrza i verujemo da će upravo gosti iz Kine biti među najbrojnijima tokom trajanja Ekspa.

U badmintonu smo danas izgubili, ali, na kraju dana važno je da Srbija pobedjuje - poručio je Mali.

Podsećanja radi,Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić se ranije danas sastao sa njim.

-Mnogo sam srećan što ste došli! Ponosan sam što možemo da ugostimo najvećeg svih vremena! Nisam mnogo gledao badminton, ali svi su čuli samo za vas - rekao je Vučić.

-Srećni smo što promovišemo Ekspo. Hvala što ste pristali da to uradimo zajedno. Neverovatno je koliko ste popularni. To je prosto neverovatno, kave ste samo uspehe napravili. Mi smo ponosi na naše odnose sa Kinom, i nisam znao da ste vi u svim delovima Azije toliko popularni. Dakle iz Malezije, Tajlanda, Indije svi znaju sve o vama isto kao i u Kini.

Dan nije krio da je srećan što je u Srbiji.

- To je moje zadovoljstvo i čast - jasan je Dan.

On je predsedniku Srbije otkrio da trenira i po šest sati svakoga dana.