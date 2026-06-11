Da li se sećate fudbalera sa specifičnom frizurom koji je žario i palio terenima po Srbiji, koga su želeli i Crvena zvezda i Partizan, a koji je na kraju otišao u Seltu iz Viga u transferu vrednom 1.200.000 evra.

Pričamo o Dejanu Dražiću, bivšem fudbaleru OFK Beograda koji je sa 18 godina imao odlične partije u najjačem rangu srpskog fudbala što nije promaklo stranim klubovima, a ni domaćim. Iako je bio član Partizana, olako su ga u Humskoj pustili, a onda želeli da isprave grešku, ali je bilo kasno. Uključena je bila u priču i Zvezda, ali... "srpski El Šaravi" izabrao je Seltu i - pogrešio.

Nije se naigrao u Španiji Dražić, igrao za B tim, a onda ponovo proigrao kada je prešao u Slovan iz Bratislave. Tamo je odigrao najbolje tri godine u karijeri, da bi kasnije lutao od Zagleblja, Honveda, Bodruma, do povratka u srpski fudbal i Radnik iz Surdulice, pa kiparski Etnikos da bi se Dražić na kraju skrasio gde malo koji srpski fudbal nađe "svoje mesto pod suncem" - u Indiji.

Nosio je dres Goe dve sezone, igrao jako dobro, a sada prelazi u redove tamošnjeg Mohun Bagana gde će prema pisanju medija u Indiji zarađivati 300.000 evra godišnje.