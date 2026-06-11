Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je bez plasmana na Svetsko prvenstvo koje se održava u tri države - SAD, Kanada i Meksiko.

Ono što je još loše, a to je da su "orlovi" ostali bez velike sume novca.

Naime, rekordan novac se dobija na ovogodišnjem šampionatu, a neverovatan profit će ostvariti budući svetski šampion.

Osim para, Mundijal će biti rekordan i zbog broja reprezentacija koje učestvuju na njemu - 48, za razliku od pretehodnih 32.

Još u decembru je doneta odluka o budžetima za Mundijal koji startuje večeras duelom domaćina Meksika i Južne Afrike (21.00).

Uvećan je za 50% u odnosu na šampionat u Kataru 2022., pa će tako 727.000.000 dolara biti podeljeno na 48 selekcija. Neće svaka isto dobiti.

Osim bonusa za uspeh, svaka reprezentacija dobija i po 1,5 miliona dolara od FIFA, kako bi pokrila troškove priprema.

Evo detaljnog pregleda kako se novac deli na osnovu rezultata.

Šampioni: 50 miliona dolara

Drugoplasirani: 33 miliona dolara

3. mesto: 29 miliona dolara

4. mesto: 27 miliona dolara

5–8. mesto: 19 miliona dolara

9–16. mesto: 15 miliona dolara

17–32. mesto: 11 miliona dolara

33–48. mesto: 9 miliona dolara