Trening je održan dan uoči zvaničnog otvaranja Svetskog prvenstva na terenu škole Episcopal High School.

Iako je neposredno pre početka pala jaka kiša, vreme se razvedrilo kada su kapiten Hrvatske Luka Modrić i saigrači izašli na teren.

Prvi trening hrvatske selekcije bio je otvoren za javnost, a organizovali su ga FIFA, grad Aleksandrija i domaća škola.

Događaju je prisustvovalo oko 800 ljudi, uglavnom članova lokalne zajednice, dece iz fudbalskih škola i hrvatskih navijača koji su doputovali iz različitih delova SAD.

Posebnu atmosferu stvorili su tamburaši iz društva Svetog Josipa iz Pitsburga, kao i deca u narodnim nošnjama.

Tokom treninga čule su se tradicionalne hrvatske pesme i bećarci, a među okupljenima je odjekivala i Tompsonova pesma "Lijepa li si".

Dok su navijači pevali i bodrili reprezentaciju, selektor Zlatko Dalić i njegov stručni štab sproveli su radni trening bez otkrivanja taktičkih detalja pred početak turnira.