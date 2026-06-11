Naime, na utakmici BiH - Severna Makedonija 29. maja, rezervni golman Osman Hadžikić se povredio tokom zagrevanja i zbog toga je izostavljen sa spisak za Mundijal.

- Ne znam kako da počnem… Danima već razmišljam šta da napišem. Teško mi je bilo šta napisati. 2024. godine stigao je moj prvi poziv za reprezentaciju. Taj osećaj nikada neću zaboraviti. Ostvario mi se san! I svaki naredni poziv za reprezentaciju donosio mi je istu radost. Svaki dolazak na okupljanje i svaki trening predstavljali su mi veliku čast.

Takođe, naš veliki uspeh... Plasman na Svetsko prvenstvo. Moram reći da sam uvek verovao u nas i znao da ćemo uspeti. Utakmica protiv Italije i sve što je usledilo nakon nje nešto je što reči ne mogu opisati. Cela Bosna slavila je s nama, a i danas se naježim kada se setim dočeka u Sarajevu.

A onda taj poziv… Biti na spisku za Svetsko prvenstvo. Ponos. Sreća. Najveća želja ostvarena. To okupljanje, ta euforija i atmosfera koju smo osećali, nezaboravno.

Nažalost, isto tako nezaboravno je i sve ono što se desilo nakon prijateljske utakmice protiv Makedonije. Nakon dve godine dobio sam priliku da debitujem za svoju državu. Samo nekoliko minuta pre ostvarenja svog sna, moj svet se srušio. Jedan pogrešan korak i bol koju sam osetio. Odmah sam znao da se nešto ozbiljno desilo. Ali još veći bol osjetio sam u srcu, jer mi je bilo jasno da se moj put ka Svetskom prvenstvu, nažalost, tu završava.

To je bio najteži udarac u mojoj dosadašnjoj karijeri.. Zato ovim putem želim da se zahvalim svim igračima i stručnom štabu, kao i svima koji su mi pružili podršku u tim najtežim trenucima. Vaše poruke, pozivi, reči ohrabrenja i vera u mene dali su mi snagu kada mi je bila najpotrebnija. To nikada neću zaboraviti i od srca sam vam zahvalan.

Iako više nisam s njima na terenu, srcem i dušom jesam. Ovi momci su posebni! Rado sam provodio vreme s njima, jer su veliki ljudi i van terena!! Momci velikog srca i karaktera!! Znam da će daleko dogurati. Čvrsto verujem u njih! Bodrit ću ih svom snagom i biće u svakoj mojoj dovi.

Momci, pokažite ko je Bosna i Hercegovina! Pokažite šta je bosanski inat! Volim te BOSNO!! - napisao je Hadžikić.

U komenatarima su se javili njegovi saigrači iz nacionalnog tima, a prvi komentar ostavio je Edin Džeko, koji mu je ostavio srce i napisao "Brate"