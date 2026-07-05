Fudbalska euforija drma Ameriku! Imuna nije ostala Bela kuća i njen šef Donald Tramp, a nakon što je najbolji igrač Sjedinjenih Američkih Država na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu pomilovan za meč osmine finala.

Velike reakcije izazvala je odluka FIFA da poništi crveni karton koji je Folarin Balogun zaradio u šesnaestini finala protiv Bosne i Hercegovina. Jedni zbog toga kritikuju svetsku kuću fudbala, a drugi je pozdravljaju. Među njima i predsednik SAD Donald Tramp.

- Hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu - napisao je Tramp na društvenoj mreži „Truth“, dok je Bela kuća podelila njegovu objavu i slavodobitno dodala: „USA-USA-USA“.

Napadač Amera i trostruki strelac na tekućem Mundijalu moći će da nastupi u utorak (2.00 ) u Sijetlu protiv Belgije, a FIFA je negirala bilo kakvo uplitanje politike naglasivši da je odluku doneo nezavisni odbor.