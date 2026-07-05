Pratite uživo dešavanja sa Svetskog prvenstva:

BRAZIL - NORVEŠKA 0:0 (0:0)

Brazil: Alison – Danilo, Markinjos, Gabrijel, Santos – Kazemiro, Gimarais – Rajan, Martineli, Vinisijus – Kunja.

Norveška: Niland – Rajerson, Ajer, Hegem, Volfe – Edegor, Berge, Berg – Serlot, Haland, Nusa.

62. minut - Rajan je sada probao, ali ponovo brani Niland.

59. minut - Ogromna prilika za Brazilce! Samo što je ušao na teren Endrik je mogao da postane junak. Odlično ga je proigrao Vinisijus, a on izbio sam na golmana Nilanda, ali je šutirao pored leve stative.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

45+4. minut - Velika šansa za Norvežane. Haland je proigrao Edegora koji šutira pravo u Alisona.

45. minut - Šest minuta nadoknade u prvom delu.

41. minut - Prilika za Vinisijusa, ali brani Niland. Odličan golman Norveške večeras.

36. minut - Edegor je probao iz okreta, ali samo spoljni deo mreže.

26. minut - Pauza za osveženje.

24. minut - Pada sada i Vinisijus, ali ovog puta nema penala.

14. minut - Brani Niland! Pročitao je udarac Gimaraisa i ostaoje 0:0!

12. minut - Penal za Brazil!

10. minut - Ruši Ajer Kunju, a sudija ide da gleda VAR!

2. minut - GOOOL! Ili ipak ne! Pogodio je Berg, ali je pre toga bio u ofsajdu Serlot.

22.02 - Utakmica je počela!

20.30 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču osmine finala Svetskog prvenstva između reprezentacija Brazila i Norveške. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Njujorka.