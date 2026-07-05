Nekadašnji švedski reprezentativac Zlatan Ibrahimović, koji tokom Svetskog prvenstva radi kao stručni analitičar na američkoj televiziji, pohvalio je fudbalere Francuske nakon teške pobede od 1:0 protiv Paragvaja u osmini finala Mundijala.

Francuzi su do plasmana među osam najboljih stigli golom Kilijana Mbapea iz jedanaesterca u 70. minutu, nakon izuzetno tvrde i fizički zahtevne utakmice.

Ibrahimović je posebno istakao čvrstu igru oba tima i našalio se u svom prepoznatljivom stilu.



-Da sam ja igrao ovu utakmicu, dobio bih četiri crvena kartona, rekao je Ibrahimović.

Legendarni napadač smatra da su ovakvi mečevi pravi pokazatelj kvaliteta ekipe.

Francuska će u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igrati protiv selekcije Maroka, koja je u osmini finala ubedljivo savladala Kanadu rezultatom 3:0.