U taboru Francuske nakon meča vladalo je veliko nezadovoljstvo zbog sudijskog kriterijuma uzbekistanskog arbitra Ilgiza Tantaševa. On je Francuzima pokazao čak tri žuta kartona, dok su Paragvajci, uprkos konstantnim oštrim startovima, meč završili bez ijedne javne opomene.
Reprezentacija Francuske plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva pobedivši Paragvaj golom Kilijana Mbapea iz penala u 70. minutu.
Južnoamerička selekcija, koja je u prethodnoj rundi šokirala planetu i na penale eliminisala Nemačku, ponovo je primenila recept čvrste, grube i defanzivno perfektne igre. Ipak, ovog puta nisu uspeli da odvedu meč u produžetke i prirede novi šok.
Međutim, prava bura i najružnija scena viđeni su tek po završetku utakmice. Golman Paragvaja, dvadesetšestogodišnji Orlando Hil, prišao je Mbapeu u želji da se rukuje. Zvezda Real Madrida ga je hladnokrvno ignorisala i produžila dalje da slavi pobedu, što je izazvalo bes kod čuvara mreže San Lorenca. Revoltirani Hil je u sekundi izgubio živce, uzeo loptu i njom snažno pogodio Mbapea direktno u leđa.
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