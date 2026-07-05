Međutim, prava bura i najružnija scena viđeni su tek po završetku utakmice. Golman Paragvaja, dvadesetšestogodišnji Orlando Hil, prišao je Mbapeu u želji da se rukuje. Zvezda Real Madrida ga je hladnokrvno ignorisala i produžila dalje da slavi pobedu, što je izazvalo bes kod čuvara mreže San Lorenca. Revoltirani Hil je u sekundi izgubio živce, uzeo loptu i njom snažno pogodio Mbapea direktno u leđa.