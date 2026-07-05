Polufinalni duel Svetskog prvenstva za košarkaše do 17 godina između Srbije i Turske, koji su "orlići" dobili rezultatom 76:71, imao je i zanimljiv detalj pored terena.

Tokom utakmice u dvorani se pojavio i selektor seniorske reprezentacije Turske Ergin Ataman.

U jednom trenutku Ataman je prišao samom parketu i burno reagovao prema sudijama.

On je nešto dobacivao arbitru, a po svemu sudeći nije bio zadovoljan odlukom da se dosudi faul u korist reprezentacije Srbije.

Sudije nisu reagovale na njegovo negodovanje, utakmica je nastavljena, a Ataman se potom povukao sa ivice terena.