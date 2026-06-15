Panatinaikos je saopštio da Ataman od danas nije više trener grčkog kluba. Turski trener je sa klubom iz Atine osvojio četiri trofeja.



- Ponosan sam što sam u ove tri godine doneo ova četiri neverovatna trofeja. Pre svega, titulu šampiona Evrolige. Zato ću celog života da pamtim ove dane, neverovatne navijače, neverovatnu podršku porodice Panatinaikosa, koju smo svi imali. Ponosan sam i na doprinos koji sam pokušao da dam između dve zemlje - Turske i Grčke. I veoma sam zadovoljan zbog svih prijatelja koje sam upoznao u Grčkoj. Hvala vam puno na ove tri godine koje smo proveli zajedno. Ali sada je vreme za novu eru za sve nas - rekao je Ataman u video snimku, koji je objavljen na sajtu kluba iz Atine.



Ataman (60) je pre Panatinaikosa trenirao Efes, Galatasaraj, Bešiktaš, Fortitudo iz Bolonje, Ulker, Montepaski, Karšijaku i Turk Telekom, a trenutno je selektor košarkaške reprezentacije Turske.