Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović ostavio je novu zagonetku na svom nalogu na društvenoj mreži "X". Ljubiteljima košarke nije bilo teško da pretpostave o kome se radi. Hrvatski košarkaš Dario Šarić vratiće se u evropsku košarku nakon decenije provedene u NBA ligi.

Iskusni as je postao slobodan agent u februaru i od tada je bez angažmana, a kao njegova najverovatnija destinacija spominje se turski Efes.

- Turkiš erlajns je jedina avio-kompanija koja putnicima dozvoljava da iskoriste povratni deo karte tačno 10 godina kasnije - napisao je Ražnatović, sugerišući da će Šarić igrati u Evroligi.

Šarić je preživeo rolerkoster u NBA ligi pre nego što je dobio otkaz. Sakramento Kingsi su ga prosledili u Čikago Bulse, odakle je ponovo trejdovan u Detroit Pistonse, da bi konačno rekao zbogom najjačoj košarkaškoj ligi.

Tokom 498 NBA utakmica, Šarić je prosečno beležio 10,3 poena i 5,3 skoka igrajući za Filadelfiju, Finiks, Minesotu, Golden Stejt, Oklahoma Siti, Denver i Sakramento.

Prošle sezone, nastupio je samo pet utakmica za Kingse.







