Aleksej Pokuševski je posle dve godine napustio Partizan, ali bi vro brzo mogao da pronađe novi klub.

Kako piše španski "Sport", Barselona želi da dovede igrača koji bi bio fleksibilan i upravo u tome vide srpskog košarkaša, kojem nije strano da igra bilo koju poziciju od "keca" do petice.

Ipak, ovaj mediji navodi i to da Barselona ne želi da žuri sa odlukom, pošto su "izvisili" za Mozesa Rajta koji je otišao u Olimpiju iz Milana.

Pored Pokuševskog, na listi želja katalonskog kluba su igrači poput Kristijana Koloka, Vlada Goldina, Olivera Sara, Skala Labisijea i Norčada Omijera.

Pokuševski je sa Partizanom osvojio ABA ligu i KLS. Prethodne sezone je odigrao 27 utakmica u Evroligi i imao prosek od 3.7 poena, 2.1 skoka i 0.5 asistencija za oko 12 minuta na parketu.