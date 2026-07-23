Nemački fudbaler Karim Adejemi potpisao je za Barselonu, saopštio je danas šampion Španije.
Kako je saopšteno, 24-godišnji krilni napadač je sa čelnicima kluba potpisao ugovor do juna 2031. godine.
Adejemi je stigao u Barselonu iz Borusije iz Dortmunda, a španski i nemački mediji su preneli da je cena obeštećenja 22 miliona evra fiksno, plus potencijalnih sedam kroz "lako ostvarljive" bonuse.
Fudbal
Šampion Španije potvrdio: Adejemi potpisao za Barselonu
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Nemački fudbaler Karim Adejemi potpisao je za Barselonu, saopštio je danas šampion Španije.
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