Nemački fudbaler Karim Adejemi potpisao je za Barselonu, saopštio je danas šampion Španije.



Kako je saopšteno, 24-godišnji krilni napadač je sa čelnicima kluba potpisao ugovor do juna 2031. godine.



Adejemi je stigao u Barselonu iz Borusije iz Dortmunda, a španski i nemački mediji su preneli da je cena obeštećenja 22 miliona evra fiksno, plus potencijalnih sedam kroz "lako ostvarljive" bonuse.