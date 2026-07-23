Nije tajna da je Pep Gvardiola velika želja Italije. Nadali su se "azuri" da bi jedan od najboljih trenera planete mogao da preuzme nacionalni tim i vrati ga u svetski vrh. Ipak, to će biti gotovo nemoguća misija.

Doskorašnjeg menadžera Mančester sitija je nedavno posetio tehnički direktor italijanske reprezentacije Paolo Maldini, ali plata koju je tražio ostavila je legendarnog defanzivca Milana bez teksta.

Dnevni list "La Gazzetta dello Sport" otkrio je da Gvardiola traži čak 20 miliona evra godišnje! To je preterana suma za "azure", koji su za novog selektora izdvojili budžet od 10 miliona evra, što je upola manje od onoga što Pep traži.

Španski stručnjak želi sumu sličnu onoj koju je imao u Sitiju, odakle je otišao na kraju prošle sezone, ali nacionalni savezi nemaju finansijsku moć velikih klubova i plate su znatno niže.

Jasno je da će Italijani morati da se okrenu drugim opcijama. Kandidati su Antonio Konte, Andrea Pirlo i Roberto Manćini.