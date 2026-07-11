Legendarni fudbaler Paolo Maldini imenovan je danas za tehničkog direktora Fudbalskog saveza Italije (FSI).

Kako je saopštio FSI, Maldini je imenovan za direktora, a njegov savetnik biće Leonardo, Brazilac sa kojim je Maldini godinama igrao u Milanu.

Maldini i Leonardo su imenovani na funkcije na četvorogodišnji period, a glavni cilj biće plasman reprezentacije na Svetsko prvenstvo 2030. godine. Italija, četvorostruki šampion sveta, nije se plasirala na na SP 2018, 2022. i 2026. godine.

Maldini (58) je od 1988. do 2002. godine odigrao 126 utakmica za "azure" u kojima je dao sedam golova.