Odluka dolazi nakon što su dosadašnji selektor Đenaro Gatuzo i predsednik saveza Gabrijele Gravina podneli ostavke posle eliminacije "azura" u baražu za Svetsko prvenstvo.

Zbog toga je bilo neophodno brzo rešenje za naredne utakmice, pa će Baldini kao privremeni selektor predvoditi reprezentaciju dok se ne imenuje stalni naslednik.

Izbor novog predsednika saveza zakazan je za 22. jun, nakon čega će biti imenovan i novi selektor "A" tima Italije.

Međutim, reprezentacija već ima zakazane mečeve početkom juna, pa nije bilo vremena da se čeka trajno rešenje.

Italija će 3. juna gostovati Luksemburgu, dok će četiri dana kasnije, 7. juna, igrati protiv Grčke u gostima.