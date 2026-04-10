Mario Hezonja, košarkaš Real Madrida, oglasio se na svom "Tviter" nalogu i prokomentarisao utakmice Olimpijakosa i Fenerbahčea.

Hezonja je primetio da se broj gledalaca u njihovim halama drastično smanjio uprkos činjenici da su to dva najbolja tima u Evroligi.

-Poslednje dve utakmice Olimpijakosa i Fenerbahčea pokazale su veliki broj praznih mesta u njihovim halama i atmosfera na utakmicama nije bila dobra kao pre deset godina kada smo igrali protiv njih. Nešto se promenilo. Šta vi mislite? - napisao je Hezonja.

Real Madrid je u Istanbulu pobedio Fenerbahče u 37. kolu Evrolige, dok su rundu pre toga izgubili od Olimpijakosa 102:88.

Real sada ima 23-14 i treći je u Evroligi, a u poslednjem kolu dočekaće Crvenu zvezdu.