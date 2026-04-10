Status Fenerbahčea, Real Madrida i Asvela biće među ključnim tačkama dnevnog reda sastanka planiranog za 14. april.

Prema podacima "Jurohupsa", liga će proceniti trenutnu situaciju sa licenciranjem ova tri kluba.

Istovremeno, istražiće mogućnost dodele novih dugoročnih licenci.

Očekuje se da će se razgovarati i o proširenju, a nekoliko timova Evrolige, koji nisu akcionari, pojavljuju se kao glavni kandidati za obezbeđivanje stabilnijeg, dugoročnog statusa u okviru takmičenja.

Podsetimo, prema navodima grčke "Gazete" iz januara, osam ekipa, među njima Crvena zvezda i Partizan, podneli su zahteve za dobijanje "A" licence.