Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić se u jeku borbe za zajedničko starateljstvo nad ćerkama pohvalio na Instagramu kako je konačno sa njima.
Kroz igru, šetnje i svakodnevne porodične trenutke, on je pokazao da su mu mezimice najveća životna pobeda.
Fotografije koje je objavio odišu toplinom, nežnošću i bezbrižnim trenucima i oduševile su njegove pratioce u jeku borbe za starateljstvo.
Inače, Dončić je saopštio da upravo zbog borbe za zajedničko starateljstvo želi da leto provede sa ćerkama.
- Volim moje kćerke više od svega, one su mi uvek na prvom mestu - napisao je, dodajući da je prethodnih meseci teško podnosio razdvojenost od dece.
