Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić se u jeku borbe za zajedničko starateljstvo nad ćerkama pohvalio na Instagramu kako je konačno sa njima.

Kroz igru, šetnje i svakodnevne porodične trenutke, on je pokazao da su mu mezimice najveća životna pobeda.

Fotografije koje je objavio odišu toplinom, nežnošću i bezbrižnim trenucima i oduševile su njegove pratioce u jeku borbe za starateljstvo.

Inače, Dončić je saopštio da upravo zbog borbe za zajedničko starateljstvo želi da leto provede sa ćerkama.

- Volim moje kćerke više od svega, one su mi uvek na prvom mestu - napisao je, dodajući da je prethodnih meseci teško podnosio razdvojenost od dece.