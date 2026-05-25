Košarkaši BiH će 2. jula dočekati Tursku, dok će četiri dana kasnije gostovati Srbiji u mečevima grupe C prve runde kvalifikacija za SP 2027.

- Nurkić će tokom jula biti u pregovorima za novi NBA ugovor. Zbog propisa i rizika od eventualne povrede neće da bude sa nama u mečevima protiv Turske i Srbije. Međutim, na obostrano zadovoljstvo dogovorili smo se da bude na raspolaganju reprezentaciji u avgustu, kada su na rasporedu mečevi drugog kruga kvalifikacija - istakao je Đerđa, preneo je zvanični sajt Košarkaškog saveza BiH.

Selektor BiH je otkrio i kakva je situacija u vezi sa košarkašem Dubaija Kostom Kondićem.

- Nakon svih pokušaja da ga privolimo da igra za naš nacionalni tim, Kondić je na kraju istakao da jednostavno ne želi da nastupa za reprezentaciju BiH. Poštujemo njegovu odluku, to je za nas završena priča - naveo je Đerđa.



Prvo mesto na tabeli grupe C drži Turska sa osam bodova, dok Srbija i BiH imaju po šest. Švajcarska je poslednja sa četiri boda. Plasman u drugu fazu kvalifikacija za plasman na SP 2027. izboriće po tri najbolje plasirane selekcije iz svake grupe.