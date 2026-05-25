Ako je bilo dileme oko toga gde će Kodi Miler-Mekintajer nastaviti karijeru, sada je više nema. Mnogi grčki mediji sada su potvrdili da Miler Mekintajer ide u Olimpijakos. Pre svega 'Jurohups', koji je uvek bio najpouzdaniji kada je u pitanju grčki klub koji je sada osvojio Evroligu. Poznati novinar Stavros Barbarusis kaže da je to-to.

Miler Mekintajer je ove sezone blistao u Evroligi i odigrao je najbolju sezonu u karijeri. Beležio je u proseku 12,6 poena, 7,4 asistencije, 4,5 skokova i jednu ukradenu loptu po meču, odnosno indeks korisnosti 15. Odigrao je svih 38 utakmica u elitnom takmičenju kao starter, ubedljivo najviše minuta i u proseku i sve ukupno. Bio je čelični čovek Crvene zvezde, lider kao glavni organizator igre i sada je došlo vreme da sve to naplati. Olimpijakos ga je odabrao, a sa njim u paru na bekovskim pozicijama igraće Žan Montero, pošto je i on završio sve sa crveno-belima.

Posle dve sezone u Beogradu, menja crveno-beli dres i ide u Pirej, tako da će Crvena zvezda morati da traži novog plejmejkera.

Naplatiće Kodi dobro najbolju sezonu u karijeri koja je za njim, pošto je Sport24 još odavno najavljivao da će da zaraditi oko 8.000.000 evra za tri sezone. Tačnije, bilo je priče da bi u prve dve sezone zarađivao po 2.500.000 evra godišnje, a ukoliko obe strane odluče da aktiviraju opciju o dodatnoj, trećoj sezoni, plata bi skočila na blizu 3.000.000 evra.

