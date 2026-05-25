Tajrik Džouns je posle mnogo pompe napustio Partizan u drugom delu sezone, zadužio dres Olimpijakosa i sada postao šampion Evrolige.

Ipak, rešio je da pošalje poruku navijačima koji s razlogom nisu bili prijateljski nastrojeni prema centru:

-Hteo sam da odem negde gde me cene. Takve stvari se dešavaju. Evo, sada sam ovde, šampion sam - zaključio je Tajrik, koji je u finalu igrao 10 minuta i postigao četiri poena.

Džons je igrao samo u poslednjoj četvriti, ali je uspeo da postigne neke izuzetno važne poene i pomogne Olimpijakosu da se popone na krov Evrope.

Olimpijakos je posle 13 godina postao šampion Evrolige. Ekipa Jorgosa Barcokasa, koja je tokom sezone bila veoma dominantna, posebno u drugom delu takmičenja, zasluženo se popela na krov Evrope. Tim su predvodili Evan Furnije, Saša Vezenkov i srpski košarkaš Nikola Milutinov.

Biće zanimljivo sledeće sezone videti susret Tajrika i navijača Partizana...