U trenutku kada je Ana saznala za preljubu, reagovala je radikalno, o čemu je u razgovoru za domaće medije posvedočio baštovan koji je radio u vili na Majorci vrednoj 15.000.000 evra u kojoj je bračni par živeo.

- Kada su do Ane došle vesti i dokazi o Švajnijevoj prevari, tu je definitivno bio kraj. Odmah ga je isterala iz kuće i rekla da ga ne želi u svojoj blizini. Do nje su i ranije dolazile ovakve vesti, ali nije verovala u njih dok nije dobila sve crno na belo. On se nije bunio jer je znao da je kriv i da nema šta da se pravda, pa je odmah napustio vilu i organizovao da mu se stvari dostave na novu adresu. Nije mnogo tražio gde će da se preseli jer je već nekoliko meseci koristio vilu u kojoj se tajno viđao sa Silvijom. Ana je sve to jako teško podnela i prvih dana nije izlazila iz kuće. Čak nije išla ni u školu po decu, a ona to uvek radi - ispričao je baštovan.

Nastavio je u istom ritmu.

-Najviše ju je zabolelo što ju je čovek koga je neizmerno volela i sa kojim ima decu izdao i ponizio na najgori mogući način – javno. Ona je oduvek vodila računa o svom ponašanju i postupcima u javnosti i ovo je za nju bilo nezamislivo. Posebno je bilo bolno što je ljubavnica njegovog muža bila žena koju je znala iz viđenja, jer su i njena deca išla u školu u kojoj su i njeni sinovi. Možete to da zamislite. Uz nju su od prvog trenutka sve vreme bili njeni najbliži.

Na kraju je sve bilo jasno...

- Otac i majka se nisu odvajali od nje, i to joj je puno značilo. Sada je nastavila dalje i vratio joj se osmeh na lice. Srećna je što se cela ta priča o razvodu završila u rekordnom roku. Nisu tačne priče da želi da proda ovu kuću. Ona je za nju jako vezana jer ovde provodi veći deo godine, a i deca ovde idu u školu. Kada je kuća renovirana, sve je uređeno tako da bude podređeno njima - rekao je on za medije.

Posle svega, Ana ima novog momka, dok je Bastijan raskinuo sa devojkom sa kojom je varao Anu.