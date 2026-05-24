Mirko Ivanić, kapiten i najtrofejniji igrač u istoriji crveno-belih koji u drugom delu sezone nije igrao zbog povrede, imao je jasnu poruku za Delije postavivši, pride, ciljeve za narednu sezonu.

- Šta da vam kažem? Pogledajte kakvi ste, zadovoljno je biti deo ovog kluba, imati ovakve navijače, srce mi je stvarno puno. S obzirom na to da nisam odigrao nijednu utakmicu u drugom delu sezone, ponosan sam na saigrače za sve što su uradili. Šesta dupla kruna, svaka čast svima nama zajedno. Nastavljamo dalje, sve vas volim, nadam se da ćemo se još dugo radovati trofejima – nije krio zadovoljstvo Mirko Ivanić.

Crveno-beli vođa je reč prepustio Aleksandru Kataiju, a pre toga je zajedno s navijačima počeo da peva popularnu pesmu: ,,Katai Magiko”

- Moram da iskoristim priliku da najavim mog brata. Zajedno igramo sedam godina, uživam gledajući ga na svakom treningu i utakmici - emotivan je bio Ivanić.

Zvezdina „desetka” Aleksandar Katai pozdravila je veliki broj okupljenih Delija:

- Šesta godina zaredom se družimo i proslavljamo duple krune. Sigurno se nećemo zaustaviti na ovome! Sledeće sezone idemo po sedmu. Hvala vam na svemu – podvukao je Katai.