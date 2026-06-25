Fudbaleri Crvene zvezde odigraće ovog četvrtka prvi pripremni meč u Austriji protiv drugoligaša.

Biće to prvi od ukupno tri izazova crveno-belih podno Alpa, jer 29. juna imaju zakazan meč sa Slovanom iz Bratislave, pa 3. jula igraju protiv BV Linca.

Ono što treba i te kako da raduje, pre svega Dejana Stankovića jeste da konačno na raspolaganju ima Mirka Ivanića koga ćemo videti ovog četvrtka u utakmici jačeg inteziteta još od janura meseca i duela protiv Malmea u Švedskoj.

Nema sumnje da će povratak kapitena biti i najveće pojačanje za šampiona Srbije ovog leta.