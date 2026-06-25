Španski stručnjak Ćavi Paskval novi je trener Dubaija, navodi košarkaški insajder Andrea Kalconi.

Kako se navodi, Paskval je potpisao trogodišnji ugovor sa mladim klubom, učesnikom ABA lige i Evrolige.

Paskval je napustio klupu Barselone po drugi put u karijeri, s tim da se za razliku od prvog mandata – kada je samo kao prvi trener vodio tim čak osam godina – zadržao samo jednu sezonu ovog puta.

U karijeri je predvodio i Panatinaikos i Zenit iz Sankt Peterburga, a karijeru je na početku gradio u nekoliko nižerazrednih španskih klubova, dok mu je prekretnica bila preuzimanje B tima Barselone, kada je ušao u sistem Katalonaca prvi put 2004. godine. Vrhunac se dogodio kada ih je 2010. godine predvodio do titule u Evroligi.