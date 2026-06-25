Iako su Italijani danas plasirali informaciju da je Alesandro Pajola praktično već novi igrač Crvene zvezde, izgleda da se to neće desiti.

Kako navodi portal “Sportissimo“, pozivajući se na svoje izvore, na Malom Kalemegdanu ovaj igrač nikad nije ni razmatran ozbiljno.

Pajola je 11 godina proveo u Virtusu iz Bolonje, sa kojim je bio osvajač i FIBA Lige šampiona i Evrokupa, a saigrač u ovoj ekipi mu je bio Miloš Teodosić, novi funkcioner crveno-belih, pa se govorilo da je njegova želja da italijanski bek stigne u srpski klub.