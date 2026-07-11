Alesandro Pajola će postati novi košarkaš Partizana.

Prema informacijama Mozzart sporta, italijanski plejmejker je postigao dogovor sa crno-belima i biće novo pojačanje za tim Đoana Penjaroje.

- Alesandro Pajola se dogovorio sa crno-belima. Svi detalji su utanačeni i ostalo je samo da se ozvaniči transfer. Svojevremeno je portal BasketballSphere prvi objavio interesovanje Partizana za dugogodišnjeg plejmejkera Virtusa. Sada su se pregovori po svemu sudeći pozitivno završili, ali zbog svega što se dešavalo u prethodnom periodu, ne treba biti šokiran ako se nešto ponovo preokrene.

Pajola bi stigao kao neko ko bi odmenjivao Karlika Džonsa na parketu i kome je odbrana specijalnost. Profesionalnu karijeru počeo je 2015. godine i sve vreme je nosio dres Virtusa iz Bolonje. Svojevremeno je bio saigrač Miloša Teodosića i Stefana Markovića, trener mu je bio Aleksandar Đorđević - navodi pomenuti portal.

Italijan je u sezoni za nama prosečno beležio 4 poena i 4 asistencije u Evroligi. Propustio je dobar deo sezone zbog povrede.

Za sada Partizan nije ozvaničio nijedno pojačanje, ali izgleda izvesno da će Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis i Kevarijus Hejs pojačati crno-bele. Sa druge strane otišli su Nik Kalates, Dvejn Vašington, Isak Bonga, Stertling Braun, Aleksa Radanov, Dilan Osetkovski i Bruno Fernando.