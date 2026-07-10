Nedugo nakon što je Partizan zvanično potvrdio odlazak Bruna Fernanda u Anadolu Efes, reprezentativac Južnog Sudana oglasio se na društvenim mrežama porukom koja je privukla veliku pažnju navijača

-Čoveče, šta mi ovo radimo!!! Da li sam jedini koji misli da je ovo nenormalno - napisao je Džons na Instagram storiju.

Bruno Fernando je tako postao drugi igrač koji je napustio Partizan za manje od 24 časa, pošto je prethodno potvrđen i rastanak sa Šejkom Miltonom.

Na listi odlazaka ovog leta već se nalaze Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski i Aleksa Radanov, pa je jasno da crno-bele očekuje gotovo potpuno nova ekipa u sezoni 2026/27.

Istovremeno, Partizan još nije ozvaničio nijedno pojačanje, iako se prethodnih nedelja spekulisalo o dolascima Kevarijusa Hejsa, Derika Vilisa, Nikole Tanaskovića i Kajla Olmana.