Senegalski fudbaler Sadio Mane saopštio je da je završio reprezentativnu karijeru, preneli su danas lokalni mediji.
Mane (34) je odlučio da se povuče iz nacionalnog tima posle eliminacije u šesnaestini finala Svetskog prvenstva od selekcije Belgije (2:3).
On se u oproštajnoj poruci zahvalio navijačima na podršci.
- Znajte da sam sve žrtvovao za ovu zastavu. Dao sam najbolje od sebe i uvek sam se borio svim srcem za našu otadžbinu. Vaša stalna podrška bila je pokretačka snaga mog uspeha - poručio je Mane u izjavi za list Kvotidijen.
Mane je otkrio da namerava da ostane uključen u senegalski fudbal.
- Spreman sam da u budućnosti svojim iskustvom doprinesem nacionalnom timu ili fudbalskoj administraciji - dodao je Mane, koji je trenutno član Al Nasra.
Mane je za reprezentaciju Senegala odigrao 132 meča i postigao je 55 golova.
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