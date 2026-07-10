Senegalski fudbaler Sadio Mane saopštio je da je završio reprezentativnu karijeru, preneli su danas lokalni mediji.

Mane (34) je odlučio da se povuče iz nacionalnog tima posle eliminacije u šesnaestini finala Svetskog prvenstva od selekcije Belgije (2:3).

On se u oproštajnoj poruci zahvalio navijačima na podršci.

- Znajte da sam sve žrtvovao za ovu zastavu. Dao sam najbolje od sebe i uvek sam se borio svim srcem za našu otadžbinu. Vaša stalna podrška bila je pokretačka snaga mog uspeha - poručio je Mane u izjavi za list Kvotidijen.

Mane je otkrio da namerava da ostane uključen u senegalski fudbal.

- Spreman sam da u budućnosti svojim iskustvom doprinesem nacionalnom timu ili fudbalskoj administraciji - dodao je Mane, koji je trenutno član Al Nasra.

Mane je za reprezentaciju Senegala odigrao 132 meča i postigao je 55 golova.