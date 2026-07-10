Denver nije jedini zainteresovani klub, pošto je tokom čitave sezone nekoliko NBA franšiza pratilo igre košarkaša Monaka, prenosi "Basketnews"

Dialo je iza sebe imao sezonu iz snova u Evroligi, nakon koje je poneo priznanje za najboljeg defanzivca takmičenja.

U proseku je beležio 11,9 poena, 4,4 skoka, 1,4 asistencije i 1,4 ukradene lopte, uz indeks korisnosti od 13,6 za 28 minuta po utakmici.

Američki košarkaš visok 201 centimetar svih pet evroligaških sezona proveo je u Monaku, gde je izrastao u jednog od najboljih igrača na obe strane terena.

Napredna statistika dodatno potvrđuje njegov uticaj u odbrani. Prema podacima "Synergy Sports", Dialo je dobio najviše ocene u individualnoj odbrani, odbrani jedan na jedan i presingu.

Bio je i najbolji među evroligaškim krilima po broju poena koje je dozvoljavao rivalima - svega 0,844 poena po posedu, dok je u situacijama kada je branio pika igrača sa loptom protivnicima dopuštao samo 0,706 poena po posedu, što ga svrstava među najbolje defanzivce u čitavom takmičenju.

Monako je sa Dialom kao jednim od lidera ekipe bio među najboljim odbrambenim timovima Evrolige, pošto je protivnike terao na čak 13,2 izgubljene lopte po utakmici, uz peto mesto u ligi po broju ukradenih lopti i indeksu korisnosti protivničkih ekipa.

Ostaje da se vidi da li će Dialo iskoristiti priliku za odlazak u NBA ili će postati deo ambicioznog projekta Dubaija.