Možda se očekivao lak prolaz "furije" i zakazivanje finala pre finala sa Francuskom, ali nije Belgija bez razloga među osam najboljih selekcija sveta.

Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja sa Mundijala:

ŠPANIJA - BELGIJA 2:1 (1:1)

Španija: Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Ruiz - Jamal, Olmo, Baena - Ojarzabal

Belgija: Kurtoa - Kastanj, Engoj, Mehele, De Kujper - Tilemans, Raskin - Trosar, De Brujne, Doku - De Ketelare

KRAJ!

90. minut - Još sedam minuta nadoknade.

88. minut - GOOOOOOL! MERINO! Španija dolazi do vođstva!

71. minut - Ne može Kurtoa da nasatvi meč zbog povrede. U suzama napušta teren jer je izvesno ovo poslednja njegova utakmica za reprezentaciju.

68. minut - Pauza za osveženje.

63. minut - Jamal ponovo nalazi prostor da šutira i uspeva jako dobro. Kurtoa odlično brani.

62. minut - De Brujne je probao iz okreta. Nije imao mnogo problema Simon da uhvati loptu.

55. minut - De Kujper je pretio, ali je šutirao u spoljni deo mreže.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

45. minut - Biće pet minuta nadokande.

41. minut - GOOOOOOL! Belgija dolazi do izjednačenja! Centrirao je De Brujne, a De Ketelare glavom šalje loptu iza leđa Simona.

40. minut - Ponovo je Kanal bio u šansi, olako dobija prostor ofanzivac Barselone. Šutirao je dobro, ali je pogodio samo spoljni deo mreže.

34. minut - Probao je Jamal iz slobodnog udarca, ali brani Kurtoa.

30. minut - GOOOOOL! Šutirao je Olmo, odbranio Kurtoa, ali nije bilo spasa posle šuta Ruiza! Vodi Španija!

23. minut - Pauza za osveženje.

20. minut - Udarac Jamala sa distance, ali pored gola.

13. minut - Za sada prilično mirno. Kontrolišu posed Španci, ali se organizovano brane Belgijanci.

21.00 - Utakmica je počela!

19.15 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen četvrtfinalu Svetskog prvenstva između reprezentacija Španije i Belgije. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Los Anđelesa.