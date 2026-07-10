Možda se očekivao lak prolaz "furije" i zakazivanje finala pre finala sa Francuskom, ali nije Belgija bez razloga među osam najboljih selekcija sveta.
Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja sa Mundijala:
ŠPANIJA - BELGIJA 2:1 (1:1)
Španija: Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Ruiz - Jamal, Olmo, Baena - Ojarzabal
Belgija: Kurtoa - Kastanj, Engoj, Mehele, De Kujper - Tilemans, Raskin - Trosar, De Brujne, Doku - De Ketelare
KRAJ!
90. minut - Još sedam minuta nadoknade.
88. minut - GOOOOOOL! MERINO! Španija dolazi do vođstva!
71. minut - Ne može Kurtoa da nasatvi meč zbog povrede. U suzama napušta teren jer je izvesno ovo poslednja njegova utakmica za reprezentaciju.
68. minut - Pauza za osveženje.
63. minut - Jamal ponovo nalazi prostor da šutira i uspeva jako dobro. Kurtoa odlično brani.
62. minut - De Brujne je probao iz okreta. Nije imao mnogo problema Simon da uhvati loptu.
55. minut - De Kujper je pretio, ali je šutirao u spoljni deo mreže.
46. minut - Počelo je drugo poluvreme!
POLUVREME!
45. minut - Biće pet minuta nadokande.
41. minut - GOOOOOOL! Belgija dolazi do izjednačenja! Centrirao je De Brujne, a De Ketelare glavom šalje loptu iza leđa Simona.
40. minut - Ponovo je Kanal bio u šansi, olako dobija prostor ofanzivac Barselone. Šutirao je dobro, ali je pogodio samo spoljni deo mreže.
34. minut - Probao je Jamal iz slobodnog udarca, ali brani Kurtoa.
30. minut - GOOOOOL! Šutirao je Olmo, odbranio Kurtoa, ali nije bilo spasa posle šuta Ruiza! Vodi Španija!
23. minut - Pauza za osveženje.
20. minut - Udarac Jamala sa distance, ali pored gola.
13. minut - Za sada prilično mirno. Kontrolišu posed Španci, ali se organizovano brane Belgijanci.
21.00 - Utakmica je počela!
19.15 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen četvrtfinalu Svetskog prvenstva između reprezentacija Španije i Belgije. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Los Anđelesa.
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