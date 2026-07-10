Na terenu Džastin Biber, uz ranije najavljene Šakiru, Madonu i K-pop grupu BTS, a na tribinama „Metlajfa“ - kometa.

Hejli Biber, supermodel i influenserka s 58 miliona pratilaca na Instagramu koja je dobila ime po čuvenom nebeskom telu, sigurno će 19. jula biti na finalu Mundijala i gledati nastup supruga, popularnog kanadskog pevača.

U sklopu amerikanizacije fudbala, pored eto Trampovog menjanja propisa usred šampionata, FIFA je uvela „half-tajm šou“. U poluvremenu utakmice u Njujorku zapevaće i Šakira...

- Mundijal povezuje svet na način na koji ništa drugo ne može. Zahvalan sam što sam deo ovog događaja, a još sam zadovoljniji što pomaže u proširenju pristupa obrazovanju dece širom sveta - istakao je Džastin Biber o prilici da bude deo šampionata za koji ovde imate sve na jednom mestu.

Hejli Biber, devojačko Boldvin, ćerka je Stivena, najmlađeg od američke filmske braće Boldvin. Majka joj je Brazilka, pa ni s te strane neće moći da navija za svoje. A kako je i Kanada, zemlja njenog supruga, ispala, 29-godišnja manekenka moraće da izabere jednu od reprezentacija finalista.

U Ist Raderfordu, njujorškom predgrađu, gledaćemo dakle fudbalski Superboul čija uvertira počela Evropskim svetskim prvenstvom. Ili finale Mundijala na američki način za koje je Đani Infantino već najavio da će biti „najveća pozornica ikad viđena, s nekoliko milijardi gledalaca“.