Sedamnaestogodišnja devojka je izgubila život u Onoa-Emeriju na severu Francuske, nakon što je pala iz kamiona tokom svečanosti povodom pobede reprezentacije Frnacuske na SP.

Prema prvim informacijama, devojka se popela na zadnji deo kamiona-tegljača, koji se kretao bez prikolice, kako bi proslavila pobedu.

U jednom trenutku izgubila je ravnotežu, pala sa vozila, a potom ju je kamion pregazio.

Vatrogasci i ekipe hitne pomoći brzo su stigli na lice mesta, ali su mogli samo da konstatuju smrt devojke, koja je podlegla teškim povredama.

Tragičnom događaju prisustvovalo je još šest maloletnika. Svima je ukazana medicinska pomoć, dok je jedna osoba zbog teškog šoka prevezena u bolnicu u Mobežu.

Vozač kamiona priveden je i zadržan u policijskom pritvoru, dok je pokrenuta istraga zbog sumnje na izazivanje smrti u saobraćaju iz nehata.