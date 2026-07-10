Legendarni Greg Rusedski je iskreno govorio o ovome.

-Sineru nije prijatno kada su uslovi vreli. Još uvek je nervozan zbog onoga što se desilo u Parizu. Ako ste Janik Siner, nadate se da će prvi meč između Zvereva i Ferija trajati četiri ili pet sati, kako biste izašli na teren oko 18:30 ili 19:00 časova. Tada bi se krov zatvorio, uključila bi se klimatizacija i on ne bi morao da razmišlja o vrućini. Ako meč počne ranije, dok je sunce jako, Siner je u problemu – analizira Rusedski u svom podkastu.

Ipak, ključni faktor za Rusedskog nije samo temperatura, već fizičko stanje 24-ostrukog Grend slem šampiona. Novak je u četvrtfinalu proveo pet sati i 15 minuta na terenu protiv Feliksa Ože-Alijasima, što bi, prema rečima Britanca, moglo biti presudno.

-Mislim da sve zavisi od Novakove fizičke spreme. Da, ima dva dana za oporavak, ali odigrao je najduže četvrtfinale u istoriji. Setimo se 2013. godine i onog epskog meča protiv Del Potra; kada je izašao na finale protiv Marija, bio je "spržen". A tada je bilo pakleno toplo.

Britanac ne krije da mu je mladi Italijan favorit za prolaz u veliko finale.

– Siner želi da "baci čekić". Još uvek nema Grend slem finale, a onaj poraz u Australiji ga je sigurno jako pekao. Da li ćemo videti još jedno Novakovo čudo? Ovog puta ne verujem. Moj pik je Siner, samo zato što je Novakov prethodni meč trajao predugo. Verujem da ćemo gledati finale Siner – Zverev – zaključio je Rusedski.