Noskova, 12. teniserka sveta, pobedila je posle 79 minuta i prvi put u karijeri se plasirala u finale grend slem turnira.
Teniserke su u prvom setu osvajale gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Noskova napravila brejk i povela u meču.
Ona je i u četvrtom gemu drugog seta oduzela servis protivnici, a Kostjuk je odmah u narednom gemu vratila brejk i smanjila na 2:3.
Teniserke su posle toga osvajale gemove na svoje servise, a Noskova je u 10. gemu ponovo napravila brejk i posle druge meč lopte plasirala se u finale.
Njena protivnica u subotu u finalu biće sunarodnica Karolina Muhova, koja je pobedila Amerikanku Koko Gof 6:2, 1:6, 7:6.
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Češka će dobiti šampionku Vimbldona
Češka teniserka Linda Noskova plasirala se u finale Vimbldona u Londonu, pošto je pobedila 13. teniserku sveta Ukrajinku Martu Kostjuk posle dva seta, 6:4, 6:4.
Noskova, 12. teniserka sveta, pobedila je posle 79 minuta i prvi put u karijeri se plasirala u finale grend slem turnira.
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