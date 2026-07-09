Dramatična scena dogodila se na terenu broj 3 tokom meča između dubla Šurs/Perez i kombinacije Aojama/En-Šuo. Pri rezultatu 3:3 u prvom setu, Holanđanka Demi Šurs dala je sve od sebe da stigne jednu duboku loptu, ali se to umalo završilo kobno.

Šurs (32) je u punom trku, ne gledajući ispred sebe, naletela na skupljačicu loptica koja je stajala na svojoj poziciji. Od siline udarca, teniserka je reketom zakačila devojčicu i oborila je na zemlju, a potom je i sama izgubila ravnotežu i bolno se zakucala u betonski zid koji opasuje kraj terena.