Dok se u srpskim kuloarima uveliko šuškalo da bi bivši selektor Srbije Dragan Stojković Piksi mogao da preuzme kormilo reprezentacije Škotske, sa Ostrva stiže vest koja menja sve. Piksi je dobio brutalnu konkurenciju – čoveka koji je dobio otkaz zbog kraha na Mundijalu!

Pošto je Fudbalski savez Portugala (FPF) i zvanično potvrdio rastanak sa Robertom Martinesom, ostrvske kladionice su se usijale. Prema najsvžijim informacijama, 52-godišnji Španac je preko noći postao prvi favorit da preuzme reprezentaciju Škotske i zameni Stiva Klarka.

Kvote na Martinesa su naglo pale u poslednjim satima i trenutno iznose 8/1, što jasno pokazuje da Škoti u njemu vide idealnog čoveka da vodi ekipu, iako je Piksijevo ime i dalje visoko kotirano u tamošnjim medijima.

Avantura Roberta Martinesa na klupi reprezentacije Portugalije neslavno je završena eliminacijom u osmini finala Svetskog prvenstva. Mnogi smatraju da mu je presudio niko drugi do Kristijano Ronaldo...