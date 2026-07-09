Početkom rata roditelji su iz Obrovca izbegli u Bačku Topolu, a Miladin je otišao u Francusku gde je igrao za Ruen. Tamo je živeo nesportskim životom, imao je 100 kilograma, puno pušio i imao problem s alkoholom. Čak je neko vreme radio i kao automehaničar.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske imala je mnogo uspeha u 21. veku. Sve je počelo čuvenom generacijom predvođenom Nikom Krajnčarem, Ivicom Olićem, Stipe Pletikosom...

Međutim, jedan od fudbalera koji su privukli najveću pažnju, naročito srpske javnosti jeste čovek koji je vrlo lako mogao da igra za "orlove", ali se odrekao naše zemlje, srpskog imena, a onda obukao "kockasti" dres. U pitanju je Miladin (Dado) Pršo (51).

Rođen sa srpskim imenom, pa ga se odrekao

Dado je rođen kao Miladin Pršo 5. novembra 1974. godine u srpskoj porodici sa ocem Radetom i majkom Nadom. Odrastao je u mestu Obrovac kraj Zadra, a fudbalsku karijeru započeo u Hajduku iz Splita.

Početkom rata roditelji su iz Obrovca izbegli u Bačku Topolu, a Miladin je otišao u Francusku gde je igrao za Ruen. Tamo je živeo nesportskim životom, imao je 100 kilograma, puno pušio i imao problem s alkoholom. Čak je neko vreme radio i kao automehaničar. Ipak, jedne večeri je uponao mladu Francuskinju Kerol i to mu je promenilo život. Ženidbom sa njom je dobio francuski pasoš, a tada je promenio i ime. Umesto Miladin, uzeo je nadimak Dado za zvanično ime.

Pršo nikada o tome nije govorio u Hrvatskoj, ali je za slovenačke medije jednom demantovao da je Srbije.

- Ja sam Hrvat, presrećan sam što sam dobio majicu s hrvatskim grbom i što sam mogao Hrvatskoj nešto malo doneti. Ja sam Hrvat, sve ostalo su gluposti - pričao je Pršo.

Bratanac mu igrao u Zvezdi

Njegov bratanac je nekada talentovani srpski fudbaler Milan Pršo, kome je Dado pomagao tako što mu je slao opremu i dresove.

Milan je bio kapiten Crvene zvezde u generaciji 1990. godine, nastupao za mlađe selekcije Srbije, predviđala mu se velika karijera, ali je stigao najviše do Rada i Bežanije.

Kupio klub u Africi, pa postao trener Bordoa

Pršo se povukao iz javnog života, ali se pre godinu dana pojavila informacija da je odlučio da kupi klub, tačnije 80 odsto vlasništva senegalskog drugoligaša Dempe Diopa.

Nije se mnogo promenio, što su mogli mnogi da konstantuju kada se pojavio na hrvatskoj televiziji.

Nedavno je javnost imala prilike da ga vidi na terenu i to kada je francuski Bordo potvrdio da je Hrvat postao pomoćni trener njihovog kluba koji se sada takmiči u amaterskom rangu francuskog fudbala.