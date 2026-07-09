Crvena zvezda uspela da produži ugovor sa Džerardom Batlerom, jednim od najboljih igrača iz prošle sezone, saopštio je klub putem svog zvaničnog sajta.

Kako je klub saopštio, saradnja između crveno-belih i Batlera produžena je za sezonu 2027/28.

-U utorak Džered Batler je produžio aktuelni ugovor sa KK Crvena zvezda Meridianbet za još jednu sezonu, što znači da će biti pod ugovorom sa našim klubom biti i za sezonu 2027-2028!

Batler će tako biti izuzetno važan deo tima crveno belih u narednoj sezoni u kojoj će na klupi sedeti novi trener Ibon Navaro.

Sportski sektor KK Crvena zvezda Meridianbet uložio je velike napore da zadrži u našim redovima igrača koji je imao, i imaće izuzetno važnu ulogu u našem timu.

Džered Balter je je tokom ovog prelaznog roka, zbog svega što je prikazao od dolaska u Crvenu zvezdu, imao brojne i izuzetno unosne finansijske ponude klubova iz NBA i Evrolige – ali je odlučio da nastavi da nosi naš crveno beli dres - poručili su crveno-beli.