Interesovanja za Amerikanca ima, ali... Prvi čovek Zvezde Željko Drčelić otkrio je sve.

-Mi smo klub koji igrači zavole i žele da ostanu u njemu. Nekada nemamo finansijski ono što im drugi ponude, ali ipak ostaju verni klubu i navijačima! Zvezda nije klub koji prodaje, već klub koji poštuje”, poručio je Drčelić za "Meridian sport".

Predsednik crveno-belih posao oko formiranja tima prepušta ljudima čija imena sa ponosom izgovara u istoj rečenici sa Zvezdom.

-Sve ću vam reći kad kažem da imamo Miloša Teodosića i Milana Tomića. Teodosić je doneo snažnu pozitivnu energiju, veliko poštovanje i uvažavanje njegovog mišljenja od strane igrača sa kojima se razgovara. Tomić je tu od prošle sezone i njih dvojica rade sjajan posao. Srećan sam što su deo kluba.

Za kraj Drčelić je rekao da u Zvezdi ćute i rade, i da gledaju svoja posla.

Ostaje da se vidi kakav će tim crveno-beli na kraju napraviti...