Američki košarkaš Trent Forest potpisao je dvogodišnji ugovor sa Fenerbahčeom uz mogućnost produženja za još jednu sezonu, saopštio je danas turski klub.

Forest (28) je prethodne dve sezone bio član Baskonije. On je pre kluba iz Vitorije u NBA ligi odigrao 151 meč za Atlantu i Jutu.

Američki košarkaš je prošle sezone u Evroligi za Baskoniju prosečno beležio 10,9 poena, 4,4 asistencije i 2,8 skokova.

Fenerbahče je juče saopštio da je produžio ugovore sa Nikolom Melijem, Krisom Silvom i Tejlenom Horton-Takerom.