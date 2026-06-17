Fener je posle početnog poraza (88:80), a onda i trijumfa kod kuće (93:68) napravio "brejk" protiv tima Dušana Alimpijevića.

Dotson je kod Bešiktaša bio najefikasniji sa 22 poena i četiri skoka. Braun je dodao 20.

Kod Fenera su se istakli Meli sa 17 poena i 13 skokova, Hol je dodao 15, uz šest skokova i četiri asistencije, a Horton-Taker 13, uz sedam skokova.

Ekipa Šarunasa Jasikevičusa nije dobro otvorila susret, ali je do poluvremena preokrenula.

Dvocifrenu razliku stekla je u trećem kvartalu, a poslednji nalet Bešiktaša odbila sredinom poslednje četvrtine.

Prišli su na -3, ali je Fener brzo otišao na +13 i tu je utakmica praktično bila gotova.

Inače, u uvodnim minutima treće četvrtine Fener je pobegao iz egala, da bi Alimpijević pred kraj tog kvartala dobio i dve uzastopne tehničke greške zbog prigovora sudijama.

Naredni meč igra se u petak od 19.00 na istom ovom mestu, a šampion će postati ekipa koja prva stigne do četiri pobede.